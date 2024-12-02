Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов

C 3 декабря россиянам, не заплатившим в срок налоги на квартиры, дачи и автомобили, начнут начислять пени за просроченный платеж. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика», — сказал он.

Эксперт объяснил, что сначала гражданину направят требование об уплате налога. Если налогоплательщик не осуществит перевод в указанный в требовании срок, то в суд будет подано заявление о взыскании неуплаченных денежных средств. Юрист отметил, что в подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу налоговиков. Приставы начнут общаться с гражданином после суда. Они могут в рамках закона запретить неплательщику выезд за границу, арестовать банковские счета, а также наложить запрет на отчуждении имущества. Кроме того, нарушитель должен будет заплатить государству пени в размере 1/300 от суммы задолженности, умноженной на ключевую ставку Центрального банка, и исполнительский сбор в размере 7% от суммы взыскания, добавил Хаминский.

В конце ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге курортный сбор заменят на туристический налог.

Ранее сообщалось, что с россиян хотят взыскать без суда более 22 млрд рублей налоговых долгов.