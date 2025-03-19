В Рязани мужчина в наушниках попал под поезд

В Рязани мужчина переходил пути в наушниках и попал под электричку

Электричка сбила мужчину, переходившего пути в наушниках, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает портал «62.инфо».

Инцидент произошел у платформы «Лагерный», 36-летний мужчина переходил железнодорожные пути. Несмотря на то, что проход был закрыт из-за приближающегося поезда, рязанец проигнорировал звуковые и световые сигналы, вышел на рельсы и попал под электричку.

Спасти пострадавшего не удалось, по предварительной информации, пешеход был в наушниках и не услышал поезд.

До этого сообщалось, что в пригороде Томска на станции Предтеченск в районе улицы Солнечная грузовой поезд сбил одиннадцатиклассника, который шел по путям в наушниках. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не удалось. Похожий случай произошел в Ленинградской области, где 76-летняя женщина пыталась проскочить на запрещающий сигнал светофора и попала под поезд, спасти пенсионерку не удалось.

Ранее в Москве на станции метро «Белорусская» подросток попал под поезд.