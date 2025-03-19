Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рязани мужчина в наушниках попал под поезд

В Рязани мужчина переходил пути в наушниках и попал под электричку
close
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Электричка сбила мужчину, переходившего пути в наушниках, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает портал «62.инфо».

Инцидент произошел у платформы «Лагерный», 36-летний мужчина переходил железнодорожные пути. Несмотря на то, что проход был закрыт из-за приближающегося поезда, рязанец проигнорировал звуковые и световые сигналы, вышел на рельсы и попал под электричку.

Спасти пострадавшего не удалось, по предварительной информации, пешеход был в наушниках и не услышал поезд.

До этого сообщалось, что в пригороде Томска на станции Предтеченск в районе улицы Солнечная грузовой поезд сбил одиннадцатиклассника, который шел по путям в наушниках. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось, подросток оказался под колесами поезда, спасти его не удалось. Похожий случай произошел в Ленинградской области, где 76-летняя женщина пыталась проскочить на запрещающий сигнал светофора и попала под поезд, спасти пенсионерку не удалось.

Ранее в Москве на станции метро «Белорусская» подросток попал под поезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами