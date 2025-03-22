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Двое свидетелей рассказали о побеге террористов из «Крокуса»

Двое свидетелей вышли из «Крокуса» вместе с террористами и увидели их побег
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Максим Блинов/РИА Новости

Россиянка Евгения и ее муж 22 марта 2024 года выжили в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», они вышли из горящего помещения одновременно с террористами. Об этом Евгения рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Девушка рассказала, что во время стрельбы в зале она с мужем спряталась в VIP-ложе. Затем злоумышленники подожгли зал. Евгения с супругом приняли решение покинуть здание. Они столкнулись с террористами, но последние не отреагировали на них, поскольку торопились уйти, добавила Евгения.

Выйдя из здания, супруги увидели на улице автомобиль ЧОПа. Они спрятались за ним, а затем побежали к своему автомобилю.

Адвокат Мирзоева Олег Власов недавно рассказал, что исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поручили вступить в бой с силовиками в концертном зале. Соответствующее поручение исполнители получили от организаторов теракта.

7 марта министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Он опознал среди задержанных в России лиц тех, кому он давал инструкции.

Ранее выяснилось, что исполнители теракта в «Крокусе» присматривались к Красной площади.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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