Еще одна пострадавшая обратилась к медикам после удара дрона по ростовскому жилкомплексу

Число пострадавших при ударе БПЛА по ростовской многоэтажке выросло до трех

В Ростове-на-Дону выросло число пострадавших от попадания украинского беспилотника в ЖК «Свобода». Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, к медикам обратилась еще одна местная жительница, которая испытала сильнейший стресс. Врачи помогли ей на месте, отметил врио губернатора.

Этой ночью Юрий Слюсарь сообщил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным, пострадали два человека.

Позже стало известно, что беспилотник протаранил квартиру на 17-м этаже в ЖК «Свобода». Пострадали мужчина, у него повреждены конечности, и женщина. Обоих посекло осколками от окон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.