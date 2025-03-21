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Врач рассказал, какие привычки помогут сохранить здоровье сердца весной

Врач Соколов: весенние перепады погоды могут привести к ухудшению самочувствия
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Весной из-за перепадов погоды и смены циркадных ритмов сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку, поэтому важно придерживаться здоровых привычек, которые помогут снизить риск гипертонии и инфарктов. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Регулярная физическая активность, сбалансированное питание и качественный сон помогают организму адаптироваться к изменениям. Также важно избегать стрессов, так как они могут провоцировать скачки давления», — отметил специалист.

Кроме того, он посоветовал контролировать уровень жидкости в организме, а также отказаться от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем.

Что касается занятий спортом, врач рекомендует постепенно увеличивать физическую активность, поскольку резкие нагрузки могут вызвать скачки давления и перегрузить сердечно-сосудистую систему. По его словам, лучший вариант — постепенное увеличение интенсивности тренировок, начиная с прогулок и легких упражнений. Особенно полезны занятия йогой, плаванием и растяжкой, которые укрепляют сосуды без избыточной нагрузки.

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