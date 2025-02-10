Отец привязал 15-летнюю дочь к дереву и оставил на 24 часа

В США мужчина привязал свою 15-летнюю дочь к дереву на 24 часа, сообщает People.

На прошлой неделе суд приговорил 41-летнего Джонни Джеймса и 42-летнюю Кайлу Кларк за жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами к 35 и 30 годам тюрьмы соответственно.

В июле 2024 года случайная женщина обнаружила 15-летнюю дочь мужчины привязанной к дереву в городе Вера, штат Оклахома, когда проезжала мимо. Она позвонила в экстренные службы и сообщила, что на теле девочки имеются видимые повреждения, включая шрамы на запястьях и ногах, похожие на следы от веревки. Сама пострадавшая выглядела истощенной.

Полицейские прибыли на место и увидели, как жертва сидит на куске ковра, который ей дали, чтобы она могла поспать. Подростка доставили в местную больницу. Позднее выяснилось, что перед этим она более суток была привязана ремнями к дереву, в таком положении девушку оставил ее родной отец, Джонни Джеймс.

Мужчина заявил, что бросил дочь на улице, так как у нее якобы имелись «проблемы с мочеиспусканием и дефекацией в помещении». Однако следователи решили, что он хотел таким образом наказать ребенка за ее желание жить с родной матерью.

Кайла Кларк также попала под суд, так как знала о том, что ее партнер истязает свою дочь, но не сообщала о его действиях в полицию и не помогала падчерице.

Ранее в Подмосковье под арест отправили супругов, которые пытали свою 11-летнюю дочь раскаленным железом.