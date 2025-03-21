Зареме Мусаевой продлили арест

Жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой продлили на полгода арест по делу о нападении на сотрудника ФСИН и «дезорганизации работы колонии». Об этом рассказал РИА Новости ее адвокат Александр Савин.

Сейчас Мусаева отбывает наказание в колонии. 23 марта она должна была выйти на свободу, однако теперь она ожидает судебного процесса по новому делу. Женщину обвиняют в том, что она якобы напала на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в ежедневных поездках в больницу. Мусаева эти обвинения отрицает и утверждает, что физически не могла напасть на силовика. Женщина страдает от диабета и гипертонической болезни и передвигается на костылях.

Прокурор потребовал для Мусаевой максимальной продолжительности ареста для подозреваемой в преступлении средней тяжести. Его требования были удовлетворены под предлогом того, что женщина отрицательно характеризуется колонией и состоит на профилактическом учете как «склонная к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».

Вечером 20 января 2022 года вооруженные люди в масках ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру Янгулбаева и увезли Зарему Мусаеву на допрос без верхней одежды.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца. 19 апреля медкомиссия постановила, что у Мусаевой нет заболеваний, которые могли бы стать причиной освобождения из колонии.

Супруг Мусаевой, экс-судья Сайди Янгулбаев, заявлял, что преследование женщины может быть связано связано с деятельностью их сыновей.

Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых (включены в список террористов и экстремистов) возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Чеченские власти считают, что вся семья Янгулбаева причастна к оппозиционному Telegram-каналу 1ADAT (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Ранее адвокат Заремы Мусаевой сообщил о ее критическом состоянии.