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Учительница религиозной школы совращала ученика

В США учительницу религиозной школы арестовали за совращение ребенка
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Учительницу из США арестовали за действия сексуального характера в отношении ученика. Об этом сообщает KSLA.

Инцидент произошел в штате Луизиана. О ситуации стало известно после того, как неизвестный рассказал о предполагаемом развращении ребенка. О возрасте пострадавшего и других деталях не сообщается.

После проверки сотрудники правоохранительных органов арестовали обвиняемую, которой оказалась педагог по имени Лилиан Макмиллан. Она преподавала в религиозной школе Evangel Christian Academy. Женщине уже предъявили обвинения.

В учебном заведении прокомментировали ситуацию. По словам представителей школы, учительницу наняли летом прошлого года, предварительно сотрудники проверили ее биографию.

Представители школы подчеркнули, что сотрудничают с местными властями и поддерживают пострадавшего.

До этого 44-летнего педагога обвинили в насилии над 12-летним ребенком. С ним учительница сначала переписывалась в соцсетях, но позже стала проводить время наедине с учеником. Это продолжалось годами.

Ранее в США учительница вступила в отношения с 15-летним школьником и растлила его.

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