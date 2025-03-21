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Женщина утопила собаку в туалете аэропорта, когда животное не пустили на рейс

NYP: в США женщина утопила собаку в аэропорту, когда животное не пустили на рейс
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Idris Solomon/Reuters

В США женщина утопила свою собаку в туалете аэропорта после того, как животное не пустили на рейс. Об этом случае пишет New York Post.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пассажирка Элисон Лоуренс приехала в аэропорт Орландо во Флориде 16 декабря вместе со своей собакой Тайвинн, они должны были вылететь в Колумбию. Пограничные и таможенные службы США сообщили женщине, что у нее не хватает документов для перевозки собаки и взять ее на борт нельзя.

Позднее уборщица аэропорта рассказала полицейским, что видела пассажирку в женском туалете, где она чистила кабинку от воды и собачьего корма. В мусорном пакете уборщица обнаружила собаку. Экспертиза показала, что собака породы миниатюрный шнауцер, которой было 9 лет, была утоплена. Лоуренс задержали, ей грозит тюремный срок.

В феврале сообщалось, что в Таиланде туриста отправили под арест за то, что он утопил собаку в море. Инцидент произошел в начале месяца на Самуи.

Ранее пьяный юноша сбросил собаку девушки с 14-го этажа и отправил любимой кадры этого момента.

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