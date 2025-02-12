В Таиланде туриста арестовали на 15 суток за то, что он бросал собаку в море

В Таиланде арестовали мужчину, который несколько раз бросил собаку в море

В Таиланде туриста отправили под арест за то, что он утопил собаку в море, сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в начале этого месяца на Самуи, провинция Сураттхани. 7 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как мужчина с силой бросает перепуганную бездомную собаку в воду. Каждый раз, когда беспомощный щенок пытался выбраться на берег, он вновь отправлял его на глубину.

Пользователи соцсетей потребовали от властей разыскать преступника и привлечь его к ответственности. После резонанса мужчина попросил прощения за свой поступок и объяснился на камеру, заявив, что таким образом он лишь пытался убрать у собаки клещей.

Полиция установила личность злоумышленника, которым оказался гражданин Бирмы. Его задержали и отдали под суд, там иностранцу назначили наказание в виде 15 дней тюрьмы. 10 февраля стало известно, что иммиграционное бюро Таиланда аннулировало визу мужчины и депортирует его после отбытия срока.

Ранее пьяный юноша сбросил собаку девушки с 14-го этажа и отправил любимой кадры этого момента.