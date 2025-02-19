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Врачи спасли 14-летнего бразильского школьника, которого укусили сразу 4500 пчел

Metropoles: школьник из Бразилии пережил нападение 4500 пчел
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Врачи спасли 14-летнего школьника, которого укусили сразу 4500 пчел, пишет Metropoles.

Инцидент произошел, когда Витор Уго Феррейра Дуарте играл с мячом рядом с учебным заведением. Он случайно повредил улей, и около 4500 пчел напали на него. Витора Уго доставили в отделение интенсивной терапии, где ему ввели седативные препараты и провели интубацию.

По словам тети Витора, подросток дышит самостоятельно, но аппарат искусственной вентиляции легких остается в режиме стендбай на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, почки школьника пострадали из-за огромного количества пчелиного яда, попавшего в организм.

«Мы получаем хорошие новости, его состояние улучшается, хотя случай остается крайне сложным», — добавила женщина.

Доктор Мэдсон Родриго, который принимал участие в спасении подростка, рассказал, что, прибыв на место, увидел его полностью покрытого пчелами. Очевидцы попытались отпугнуть пчел огнем, но дым и жар лишь разозлили насекомых.

Ранее в Бразилии пчелы захватили целую улицу и терроризировали прохожих.

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