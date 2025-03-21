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Россияне стали чаще покупать книги об искусстве ведения переговоров

Жители России стали чаще покупать книги об искусстве ведения переговоров
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Shutterstock

На фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном россияне стали чаще покупать книги о дипломатии и искусстве ведения переговоров, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сетью «Читай-город».

Выяснилось, что спрос на книги о политике резко вырос в конце февраля. За последний месяц самым популярным у россиян изданием стал «Мировой порядок» Генри Киссинджера. В тройку лидеров также вошли «Мои прогнозы сбылись» Владимира Жириновского и «Китай в эпоху Си Цзиньпина» Ивана Зуенко.

Кроме того, с конца февраля читатели в три раза чаще стали интересоваться изданиями на тему внутренней политики. Так, продажи «Русской войны» Александра Дугина увеличились вдвое.

Самой востребованной книгой о дипломатии стала «Кремлевская школа переговоров — практическое руководство от гуру переговорного искусства» Игоря Рызова.

До этого сообщалось, что в России увеличился спрос на книги о мифах и народных поверьях.

Так, книги по мифологии стали популярнее в 1,6 раза. За 2024 год было продано более 45 тысяч экземпляров книг о народных поверьях, что на 17 тысяч больше, чем за 2023 год. Больше всего россиян привлекают славянский и азиатский фольклоры. Следующим по популярности является скандинавский.

Ранее был назван топ-10 востребованных писательниц в России.

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