Россияне стали чаще интересоваться славянскими мифами

В России увеличился спрос на книги о мифах и народных поверьях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе магазина «Читай-город».

По их данным, спрос на книги по мифологии вырос в 1,6 раза. За 2024 год было продано более 45 тысяч экземпляров книг о народных поверьях, что на 17 тысяч больше, чем за 2023 год. Больше всего россиян привлекают славянский и азиатский фольклоры. Следующим по популярности является скандинавский.

Топ-5 книг по фольклору за 2024 год возглавило произведение Александры Барковой «Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы». На втором месте работа Тао Тао Лю «Китайские мифы. От царя обезьян и Нефритового императора до небесных драконов и духов стихий».

Также в топ вошли книги: «Русская фольклорная демонология» Владимира Рябова; «Японские мифы. От кицунэ и екаев до Звонка и Наруто» Джошуа Фридмана; «Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей» Марины Голубевой.

Наибольший интерес у детей вызвали «Мифы Древней Греции» Николая Куна. За 2024 год, помимо Куна, в топ-5 книг по детскому фольклору вошли также «Мифы Древней Греции для детей» Анны Милбурн; «12 подвигов Геракла» Михаила Салтыкова; «Мифы Древней Греции для детей» Стефании Хартли и «Былины русского народа».

Самая популярная категория в жанре фольклор – детские сказки. В 2024 году было продано более 345 тысяч экземпляров. В топ-5 вошли: «Все про Дедморозовку. Сказочные повести. 6 историй» Андрея Усачева; «По щучьему велению»; «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова; «Чудо чудное»; «Финист Ясный Сокол».

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