Психолог объяснила, чего стоит избегать в анкете на сайтах знакомств

Многие целенаправленно ищут спутника жизни онлайн, и в таком случае создание грамотной анкеты в дейтинг-приложении может быть особенно важным шагом. Что написать в профиле, чтобы привлечь внимание «того самого» человека, и что не следует включать в свою анкету, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Любина, психолог сервиса Теамо.

«Избегайте перечисления компаний, где вы работали (это не резюме). Упоминание этих мест может быть как опасным (по геолокации фирмы навязчивый ухажер может вычислить ваше местонахождение). Не добавляйте скрины из спортивных приложений с результатами забега/соревнований, которые также могут раскрыть адреса, где вы бываете. Вполне достаточно написать, что вы посетили 15 стран (если любите путешествовать), и указать сферу, на которой специализируетесь — никаких явок, паролей и других конфиденциальных данных», – отметила она.

Не нужно жаловаться в анкете на пошлые сообщения от поклонников, на надоедливых бывших и описывать свои строгие фильтры по отбору кавалеров. Токсичное описание профиля отталкивает, а вот позитивный тон привлекает.

«Слишком длинный список требований к потенциальному «идеальному партнеру» может насторожить даже тех, кто готов много и активно вкладываться в отношения. Если вы действительно очень избирательны, проявите это в переписке или при личной встрече. При этом действительно важно четко обозначить, что именно вы хотите. Понятные и конкретные формулировки сэкономят ваше время и позволят привлечь тех, кто действительно вам подходит», — сказала Любина.

Постарайтесь быть скромнее. Чем больше провокационных фото в купальнике, белья, коротких шортах, тем больше сообщений от сомнительных персонажей во вкладке «Входящие». Писать подробно о своих интимных предпочтениях тоже не стоит — если это очень важно, расскажите об этом лично.

«Фотографии профиля — это первое, на что обращают внимание. Поэтому подходите к их выбору с креативом. Подумайте, какие снимки лучше всего расскажут о вас. Например, фото из путешествий, на природе, за любимым хобби или с друзьями могут показать вас с разных сторон. Такие снимки создают ощущение живого общения и делают анкету более интересной. Старайтесь избегать однообразия: пять одинаковых селфи на фоне стены вряд ли заинтригуют. Пусть ваши фотографии будут разнообразными, но естественными — ретушь и фильтры, превращающие вас в незнакомца, могут сыграть злую шутку. Самое главное — будьте собой! Покажите, что вы открыты и искренни, ведь это то, что вызывает доверие и желание узнать вас ближе», — посоветовала психолог.

Упоминать свои недостатки — худшее, что вы можете сделать, помимо публикации фоток морских свинок или снимков с семейного застолья, уверена психолог.

«Не нужно также делать анкету перегруженной. Лучше выбрать несколько основных занятий, которые характеризуют вас. Например, бег и чтение. Расписывать все, чем вы увлекались с самого детства, сомнительная затея. На данном этапе незнакомый человек не готов узнать о вас все, ему еще не настолько сильно интересно. Вам нужно лишь вызвать желание написать вам и познакомиться», — отметила Любина.

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