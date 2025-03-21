Стало известно, почему танкеру Eventin запретили выходить в море

Танкеру Eventin, который находится в порту в Германии, запрещено продолжать плавание из-за введенных таможенных мер. Об этом заявил официальный представитель министерства финансов ФРГ Штеффен Келлер, передает РИА Новости.

«Я могу сказать, что таможенные меры еще окончательно не приняты юридически обязывающим образом. Продолжение плавания запрещено. Сейчас дальнейшие действия в отношении судна и груза рассматриваются компетентными органами», — сказал он.

Таможня Германии в пятницу на прошлой неделе конфисковала танкер, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января, сообщало издание Spiegel со ссылкой на источники.

Издание отметило, что ранее между различными министерствами проходили интенсивные переговоры о том, как поступить с танкером, направлявшимся из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет. В данный момент немецкие власти думают, как и где безопасно откачать нефть из танкера и что дальше делать с судном, добавило издание.

В конце января Европейский союз внес судно в список так называемого «теневого флота» РФ. После внесения Eventin в список правительство Германии решило конфисковать судно. По данным Spiegel, так в ведомстве канцлера и МИД надеются «показать России, что ФРГ не останется безучастной к транзиту нефти из России через Балтийское море».

Ранее Песков высказался о конфискованном Германией танкере.