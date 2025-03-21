Набиуллина прокомментировала вопрос разморозки российских активов

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о преждевременности обсуждения вопроса разблокировки российских активов, несмотря на сообщения о потенциальном смягчении санкций со стороны США. Слова главы ведомства приводит корреспондент «Газеты.Ru».

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Набиуллина подчеркнула, что на данный момент переговоров по этому вопросу не идет.

«На эту тему, мне кажется, рассуждать преждевременно. Каких-то конкретных действий, обсуждений я не знаю на эту тему», — сказала глава ЦБ.

В феврале Набиуллина сообщила о возвращении за 2024 год замороженных российских активов на сумму 570 млрд рублей. Она уточнила, что речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заблокированы на Западе. Глава ЦБ также подчеркнула, что после замораживания средств инвесторов из РФ, в отношении которых не вводили западные санкции, регулятор вместе с российским правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь вернуть эти деньги.

Ранее в ЕК призвали «креативно» использовать активы России для помощи Украине.