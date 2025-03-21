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Женщина перепутала жидкость для стекол с алкоголем, она не выжила

В Архангельской области женщину не спасли после отравления жидкостью для стекол
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Frank Roder/ Global Look Press

В Архангельской области следователи разбираются в обстоятельствах отравления женщины чистящим средством. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Никольская. По версии следствия, 52-летняя женщина перепутала жидкость для чистки стекол с алкоголем и выпила. В результате она отравилась метиловым спиртом, позже ее обнаружили, но спасти не смогли.

«В изъятой незамерзающей жидкости объемная доля метилового спирта превышает установленные нормы, что представляет серьезную опасность для здоровья», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи направили данные об инциденте в Роспотребнадзор, чтобы привлечь к ответственности производителя и снять с продажи партию опасного товара.

До этого в Подмосковье ребенка госпитализировали после похода в детский сад. Маленький мальчик попробовал снег с реагентами, и позже пожаловался на ухудшение самочувствия. Спустя несколько часов состояние ребенка нормализовали.

Ранее в Ставропольском крае семья отравилась средством от насекомых, один ребенок погиб.

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