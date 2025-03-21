Компания Heineken закрыла пивоваренный завод в Конго из-за постоянных грабежей и беспорядков, пишет издание Telegraaf.

В последние недели восточная часть Демократической Республики Конго (ДРК) стала зоной интенсивных боев между повстанцами тутси, поддерживаемыми руандийской армией, и правительственными силами, сообщают СМИ. В результате конфликта повстанцы захватили ключевые города Гома и Букаву. На фоне хаоса и отступления конголезских сил безопасности местное население разграбило пивоваренный завод Heineken в Букаву.

В четверг ситуация ухудшилась: повстанцы совершили нападение на склад компании. По данным Heineken, на этот раз мародерством занимались «именно боевики». В связи с эскалацией насилия и угрозой безопасности компания приняла решение приостановить всю свою деятельность в восточной части Конго. При этом пивоварни в других регионах страны продолжат работу.

Африка является стратегически важным рынком для Heineken, а Конго с населением более 100 миллионов человек представляет собой одну из ключевых баз компании, добавили представители фирмы.

Ранее пенсионерка укусила полицейского, попытавшегося отобрать у нее пиво.