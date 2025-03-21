Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Heineken закрыла пивоваренный завод в Конго из-за постоянных грабежей

Telegraaf: компания Heineken объявила о закрытии завода в Конго из-за грабежей
close
Zanem Nety Zaidi/Global Look Press

Компания Heineken закрыла пивоваренный завод в Конго из-за постоянных грабежей и беспорядков, пишет издание Telegraaf.

В последние недели восточная часть Демократической Республики Конго (ДРК) стала зоной интенсивных боев между повстанцами тутси, поддерживаемыми руандийской армией, и правительственными силами, сообщают СМИ. В результате конфликта повстанцы захватили ключевые города Гома и Букаву. На фоне хаоса и отступления конголезских сил безопасности местное население разграбило пивоваренный завод Heineken в Букаву.

В четверг ситуация ухудшилась: повстанцы совершили нападение на склад компании. По данным Heineken, на этот раз мародерством занимались «именно боевики». В связи с эскалацией насилия и угрозой безопасности компания приняла решение приостановить всю свою деятельность в восточной части Конго. При этом пивоварни в других регионах страны продолжат работу.

Африка является стратегически важным рынком для Heineken, а Конго с населением более 100 миллионов человек представляет собой одну из ключевых баз компании, добавили представители фирмы.

Ранее пенсионерка укусила полицейского, попытавшегося отобрать у нее пиво.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами