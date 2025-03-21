Экс-главред «Коммерсанта» стал замминистра просвещения РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего главного редактора издания «Коммерсант» Владимира Желонкина заместителем министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение размещено на портале публикации нормативно-правовых актов.

Распоряжение было опубликовано 21 марта 2025 года.

Желонкин был президентом ИД «Коммерсантъ» с 2013 года, в 2016 году стал генеральным директором «Ъ». С 2018 года был и главным редактором одноименного издания. Свою должность он покинул в начале августа, гендиректором вместо него назначили Романа Уманского, а главредом — Михаила Лукина.

В сентябре 2024 года Желонкин был назначен советником министра просвещения РФ.

До работы в «Коммерсанте», в 2010–2011 годах, Желонкин занимал пост гендиректора медиагруппы «Звезда». Также он работал заместителем полпреда президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Ранее Путин прокомментировал приговор экс-журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову.