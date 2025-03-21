Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уборщик помочился в общей кулер и заразил ЗППП 13 работниц компании

В США уборщик заразил 13 женщин ЗППП, помочившись в кулер и их бутылки
close
Pexels

В США суд вынес приговор 52-летнему уборщику, который через воду заразил женщин заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в Техасе в 2022 году, но срок мужчина по имени Лусио Катарино Диас получил только сейчас. Одна из сотрудниц местной компании почувствовала, что вода в ее бутылке была кислой на вкус и была желтоватой.

Женщина установила видеонаблюдение около своего стола. Выяснилось, что Диас брал ее бутылку и помещал внутрь половой орган. Также стало известно, что мужчина мочился в бутылки других работниц и общий кулер.

Спустя некоторое время, после сдачи анализов у некоторых сотрудниц выявили герпес и гепатит. Всего от действий уборщика пострадали не менее 13 женщин.

Суд приговорил мужчину к тюремному заключению, в местах лишения свободы он проведет шесть лет. При этом два года Диас уже отсидел, ходатайствовать об условно-досрочном освобождении он сможет уже спустя три года.

Ранее в Москве клиент изнасиловал массажистку и заявил, что она заразила его ЗППП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами