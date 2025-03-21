Уборщик помочился в общей кулер и заразил ЗППП 13 работниц компании

В США уборщик заразил 13 женщин ЗППП, помочившись в кулер и их бутылки

В США суд вынес приговор 52-летнему уборщику, который через воду заразил женщин заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в Техасе в 2022 году, но срок мужчина по имени Лусио Катарино Диас получил только сейчас. Одна из сотрудниц местной компании почувствовала, что вода в ее бутылке была кислой на вкус и была желтоватой.

Женщина установила видеонаблюдение около своего стола. Выяснилось, что Диас брал ее бутылку и помещал внутрь половой орган. Также стало известно, что мужчина мочился в бутылки других работниц и общий кулер.

Спустя некоторое время, после сдачи анализов у некоторых сотрудниц выявили герпес и гепатит. Всего от действий уборщика пострадали не менее 13 женщин.

Суд приговорил мужчину к тюремному заключению, в местах лишения свободы он проведет шесть лет. При этом два года Диас уже отсидел, ходатайствовать об условно-досрочном освобождении он сможет уже спустя три года.

Ранее в Москве клиент изнасиловал массажистку и заявил, что она заразила его ЗППП.