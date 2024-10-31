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В Москве клиент изнасиловал массажистку и заявил, что она заразила его ЗППП

РЕН ТВ: в Москве насильник обвинил пострадавшую в заражении ЗППП

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Жительница Москвы, работавшая массажисткой, обвинила бывшего клиента в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Как рассказала сама женщина, она несколько раз принимала у себя мужчину, но год назад решила больше не арендовать кабинет, о чем сообщила клиенту.

Россиянин попросил ее о еще одном сеансе, который должен был пройти в отеле. Женщина согласилась, и пара отправилась в гостиницу. Там они выпили, после чего россиянка сделала мужчине массаж.

После этого пострадавшая собиралась уйти, но клиент остановил ее, применил силу и изнасиловал. Так как женщина испугалась, она решила не обращаться в правоохранительные органы.

Спустя некоторое время россиянка стала получать угрозы от бывшего посетителя. Он утверждал, что именно бывшая массажистка заразила его венерическим заболеванием.

На этот раз женщина написала заявление в полицию. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку.

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