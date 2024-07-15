Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией

МВД: Польша не намерена укреплять границу с РФ заграждением как с Белоруссией

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша не планирует укрепление границы с Калининградской областью России по примеру польско-белорусской границы. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в рамках программы «Речь о политике».

«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той стороны», — подчеркнул он.

Как отметил Семоняк, власти страны установили колючую проволоку на границе с Россией, однако введение электронных систем отслеживания на данный момент не рассматривается в ведомстве.

До этого сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Ранее в Белоруссии заявили, что Польша хочет напряженности на границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами