В Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией

Польша не планирует укрепление границы с Калининградской областью России по примеру польско-белорусской границы. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в рамках программы «Речь о политике».

«Нет сигналов об угрозе нелегальной миграции с той стороны», — подчеркнул он.

Как отметил Семоняк, власти страны установили колючую проволоку на границе с Россией, однако введение электронных систем отслеживания на данный момент не рассматривается в ведомстве.

До этого сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Ранее в Белоруссии заявили, что Польша хочет напряженности на границе.