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Армения и Россия обсудят новое соглашение по российским телеканалам

Ереван и Москва обсудят новое соглашение по трансляции телеканалов РФ в Армении
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Министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян объявил о предстоящих переговорах с российской стороной в Ереване по вопросу заключения нового соглашения о вещании российских телеканалов в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Айрапетяна, детали обсуждаемых предложений пока не разглашаются ввиду отсутствия окончательной договоренности. Он подтвердил, что среди обсуждаемых пунктов – возможность трансляции армянского Общественного телевидения на российском общественном мультиплексе.

Айрапетян ранее предупреждал о возможности расторжения существующего договора о вещании, если переговоры с Россией не приведут к положительному результату. В качестве превентивной меры армянский регулятор уже приостановил трансляцию программ Владимира Соловьева («Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»). В настоящее время через общественный мультиплекс Армении вещаются Первый канал, «Культура» и РТР-Планета (Россия), а также международный телеканал «Мир».

21 марта французский медиарегулятор Arcom обязал компанию Eutelsat запретить вещание российских «Пятого канала» и телеканала «СТС» из-за санкций Европейского союза (ЕС).

Ранее Пашинян пригрозил отключить российские каналы в Армении.

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