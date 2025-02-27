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Врач назвала способы быстрой проверки качества меда

Врач Соломатина: йод поможет проверить качество меда
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Некачественный мед можно распознать по вкусу — натуральный продукт должен быть терпким и оставлять во рту небольшое першение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, можно также провести тест на определение качества меда.

«Основная проверка — берете ложку либо палочку, набираете немного меда и поднимаете примерно на 10 сантиметров. Продукт должен с этой ложки или палочки стекать. Если он стекает непрерывно, струйкой и образует горку — мед хороший. Если струйка прерывается и горка не образуется, продукт может быть некачественным», — указала Соломатина.

Чтобы проверить, есть ли в продукте крахмал, нужно капнуть на него йод. Если он окрасится, значит в нем есть загуститель. Врач добавила, что хороший мед со временем должен засахариваться.

Старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Оксана Серебрякова до этого рассказала «Газете.Ru», что поддельный мед можно разделить на три группы: в первом случае производитель выдает дешевый мед за дорогой, во втором — разбавляет натуральный мед сиропами, в третьем — добавляет в продукт химикаты для улучшения его свойств.

Ранее врач рассказала об опасности меда для детей.

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