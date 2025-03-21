Женщина купила картину и продала ее в 1000 раз дороже, узнав, что это работа известного художника

Американка купила картину за $2,99 и продала за $2875, узнав, что это работа Бертельсена

Жительница Огайо купила картину в комиссионном магазине и продала ее в 1000 раз дороже, узнав, что это работа известного художника, пишет UPI.

Как рассказала Марисса Алкорн, она и ее жених зашли в магазин после ужина. Там женщина заметила интересную картину на тележке, которую выносил сотрудник. Хотя сама работа показалась ей «ужасной», женщина решила купить ее из-за низкой цены — всего $2,99.

Уже загружая покупку в машину, Алкорн обратила внимание на небольшую табличку в нижней части рамы. Из любопытства она ввела имя художника в интернете и узнала, что это мог быть Иоганн Бертельсен — известный американский импрессионист, чьи работы часто продаются за тысячи долларов.

«Моей первой мыслью было: «Это нереально». Вероятно, это просто подделка», — поделилась Алкорн.

Однако участники группы по оценке произведений искусства в соцсетях убедили ее проверить подлинность картины. Женщина обратилась в аукционный дом Caza Sikes в Цинциннати, где эксперты подтвердили, что это действительно работа Бертельсена под названием «Часовня, церковь Святого Патрика».

Американка в итоге продала картину за $2875 частному коллекционеру. Марисса планирует потратить эти деньги на предстоящую свадьбу.

Ранее мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тысячи.