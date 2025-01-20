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Мужчина утверждает, что ChatGPT спас ему жизнь, диагностировав опасную болезнь

NDTV: СhatGPT спас жизнь мужчине, диагностировав опасную болезнь
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Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из США утверждает, что чат-бот ChatGPT спас ему жизнь, диагностировав опасную болезнь, пишет NDTV.

Пользователь социальных сетей сообщил, что чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT помог спасти ему жизнь, диагностировав серьезное, опасное для жизни заболевание после того, как он почувствовал себя плохо после тренировки. Мужчина рассказал, что начал испытывать сильную боль во всем теле и, озабоченный внезапным ухудшением здоровья, он проконсультировался с ботом, который посоветовал ему немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Я объяснил свои симптомы ChatGPT, и мне порекомендовали немедленно обратиться в больницу, поскольку мои симптомы соответствовали умеренному или тяжелому рабдомиолизу», — говорится в сообщении.

Рабдомиолиз — это серьезное заболевание, при котором поврежденная мышечная ткань быстро разрушается, что может привести к ряду осложнений, таким как повреждение почек, метаболический ацидоз и дисбаланс электролитов.

Следуя совету, мужчина отправился в больницу и сдал анализы, которые подтвердили наличие у него этого диагноза.

«Мне пришлось провести неделю в больнице, постоянно получая капельницы и находясь под наблюдением», — добавил он.

Ранее ChatGPT установил правильный диагноз ребенку из США, когда врачи оказались бессильны.

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