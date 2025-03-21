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В двух российских регионах накрыли крупные нарколаборатории

ФСБ ликвидировала крупные нарколаборатории в Смоленской и Владимирской областях

Сотрудники ФСБ обнаружили крупные нарколаборатории в Смоленской и Владимирской областях, где производили запрещенные вещества для нескольких интернет-магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

По подозрению в организации криминального бизнеса задержали двух россиян. Во Владимирской области в доме подозреваемого нашли около 55 кг сухого наркотического вещества и около 450 литров наркосодержащей жидкости. У второго задержанного в Смоленской области силовики нашли 224 кг сухого наркотика и около 11 тонн наркосодержащей жидкости. Также смоленские правоохранители при обыске нашли в лаборатории 30 млн рублей.

Обоих задержанных заключили под стражу. На них завели уголовное дело, по которому им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

До этого в Калужской области правоохранительные органы раскрыли нарколабораторию, которую уроженец Удмуртии организовал на территории частного дома.

Ранее у жителя Архангельской области изъяли оружие, наркотики и сотни литров спирта.

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