Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве водитель прокатил на капоте сотрудника МВД

В Москве полицейский запрыгнул на капот машины, чтобы остановить водителя
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жителя Москвы задержали после аварии во дворе на улице Народного Ополчения. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в момент ДТП россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сел в машину и врезался в несколько припаркованных автомобилей.

«Его спутница сразу поняла, что дело закончится чем-то нехорошим, поэтому быстро выскочила из машины», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина не хотел выходить из машины, поэтому один из полицейских бежал за средством передвижения, второй – пытался остановить машину сев на капот. Последний получил ушибы и ссадины.

В результате в отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

До этого в Свердловской области подросток на электросамокате врезался в машину и сделал сальто через капот. В результате он и его сестра, которая также ехала на самокате, получили травмы.

Ранее москвич вылетел из окна автомобиля после лобового тарана и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами