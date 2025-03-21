В Москве водитель прокатил на капоте сотрудника МВД

В Москве полицейский запрыгнул на капот машины, чтобы остановить водителя

Жителя Москвы задержали после аварии во дворе на улице Народного Ополчения. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в момент ДТП россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель сел в машину и врезался в несколько припаркованных автомобилей.

«Его спутница сразу поняла, что дело закончится чем-то нехорошим, поэтому быстро выскочила из машины», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина не хотел выходить из машины, поэтому один из полицейских бежал за средством передвижения, второй – пытался остановить машину сев на капот. Последний получил ушибы и ссадины.

В результате в отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

До этого в Свердловской области подросток на электросамокате врезался в машину и сделал сальто через капот. В результате он и его сестра, которая также ехала на самокате, получили травмы.

Ранее москвич вылетел из окна автомобиля после лобового тарана и попал на видео.