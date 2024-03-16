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Назван необычный способ избавиться от пыли в салоне автомобиля с помощью игрушки

Водителям предложили очищать салон автомобиля от пыли с помощью слайма

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Shutterstock

Водителям, которые жалуются на быстро загрязняющееся рулевое колесо, посоветовали очищать его с помощью популярной игрушки — слайма, или лизуна. Такую рекомендацию дает издание «БелНовости».

Чтобы очистить руль от пыли и других загрязнений, нужно растянуть липкую игрушку и обтянуть ею руль. Спустя несколько секунд ее можно снять — слайм приклеит к себе всю пыль. Аналогичным образом реально очистить все кожаные и пластиковые поверхности внутри салона. Преимущество игрушки заключается в том, что она может легко проникать в труднодоступные места за счет своей консистенции.

До этого водителям объяснили, как правильно выбирать летнюю резину. В первую очередь автоэксперты советуют обращать внимание на размер покрышек и их ресурс.

Ранее в Красноярске на ходу вспыхнул троллейбус с пассажирами.

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