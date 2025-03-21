Аналитики объяснили рост популярности безалкогольного осознанным выбором россиян

Россияне воспринимают безалкогольное пиво как отдельную категорию напитков и отличают его от алкогольного. При выборе этого продукта для жителей страны важны вкус, состав и ценовая доступность. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен совместно с Институтом проблем правового регулирования НИУ ВШЭ.

Заявления о том, что реклама безалкогольной продукции приводит к росту продаж алкогольной, не имеют ничего общего с действительностью, убежден председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Он отметил, что по данным аналитической компании Nielsen, с 2016 по 2024 год доля безалкогольного пива выросла с 1,2% до 2,3%, в то время как потребление алкогольной продукции в РФ снижается. А рост натуральных продаж безалкогольного пива по итогам 2024 года составил 11,9%, что свидетельствует о высоких темпах роста данного сегмента в категории.

Аналитики рынка связывают развитие сегмента безалкогольного пива с изменениями потребительских предпочтений.

По данным Минздрава, потребление алкоголя в стране снижается.

Согласно опросу, россияне, употребляющие только безалкогольное пиво, реже выбирают крепкий алкоголь и сладкие газированные напитки. Это может указывать на то, что безалкогольное пиво привлекает потребителей, предпочитающих вести здоровый образ жизни.

Исследование также зафиксировало рост интереса к безалкогольному пиву: 15% его потребителей стали употреблять его чаще за последний год, что, в свою очередь, ведет к снижению потребления алкогольного варианта напитка.

Опрос также показал осведомленность россиян о законодательных нормах, касающихся рекламы безалкогольного пива: 60% респондентов знают, что рекламировать на телевидении можно только продукцию с содержанием алкоголя менее 0,5%, тогда как 7% ошибочно считают, что разрешена реклама алкогольного пива.

Исследование не подтверждает распространенное мнение о том, что реклама безалкогольного пива способствует росту потребления алкоголя, констатировала директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Сутырина.

«Результаты исследования опровергают основные тезисы инициаторов запрета рекламы безалкогольного пива о том, что такая реклама используется для продвижения алкогольных напитков», — сказала Сутырина.

В свою очередь, вице-президент организации «Опоры России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов заявил, что «перспективы у безалкогольного пива значительные».

По его мнению, потенциальный запрет рекламы безалкогольного пива ставит производителей безалкогольного пива в неравные конкурентные условия по отношению к другим категориям безалкогольных напитков.

Председатель подкомитета по развитию инвестиционных и регуляторных инициатив участников пивоваренного рынка и рынка безалкогольных напитков Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной политике Максим Новиков отметил, что потенциальный запрет на рекламу безалкогольного пива создает ограничения для социально-ответственного бизнеса.

«Ограничения на рекламу безалкогольного пива приведет к невозможности продвижения этой категории, а также сокращению объемов производства и, в перспективе, переключению на алкогольные напитки», — сказал Новиков.

В опросе ВЦИОМ, который проводился с 21 по 23 февраля, приняли участие 2540 респондентов. Они были отобраны по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели и заполняли вопросник онлайн.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива на телевидении.