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Названа самая привлекательная для клещей группа крови

ААЕМ: клещей больше всего привлекает вторая группа крови
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Ученые из Университета Масарика в Чехии установили, что самой привлекательной для клещей является вторая группа крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine (ААЕМ).

Исследователей интересовали биохимические факторы, которые могут объяснить предпочтения клещей. Понимание механизмов, привлекающих паразитов к определенной группе крови, может стать основой для разработки новых методов защиты от укусов и профилактики опасных заболеваний, передаваемых этими паразитами.

В ходе эксперимента клещей Ixodes ricinus помещали в изолированную среду, где им предоставлялся доступ к образцам крови различных групп. Результаты показали, что клещи проявляли наибольший интерес к крови второй группы — A (II). Для подтверждения этой закономерности эксперимент повторяли более ста раз, и каждый раз наблюдалась аналогичная реакция.

Клещи — маленькие членистоногие из класса паукообразных — являются переносчиками множества инфекций. Они обитают в травянистых и лесных зонах с высокой влажностью и тенистыми участками. Эти паразиты могут передавать серьезные болезни, включая клещевой вирусный энцефалит, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или летальному исходу.

Ученые предупредили, что особенно высок риск укусов клещей в весенне-летний период, когда их активность возрастает.

Ранее врач рассказала, что присосавшегося клеща нельзя обрабатывать маслом.

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