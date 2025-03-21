В Петербурге у одной из больниц заметили очередь из машин скорой помощи

Очередь из машин скорой помощи образовалась на подъезде к инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Из материала следует, что инцидент произошел вечером 20 марта. Примерно в 16:30 мск к зданию одновременно подъехали шесть машин скорой помощи.

По словам представителей больницы, число поступающих в медицинское учреждение пациентов увеличилось на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Еще одной причиной образования очереди из машин скорой помощи около здания послужили особенности работы приемного отделения.

«В учреждении работает 12 боксов, каждый из которых рассчитан на одного пациента», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что благодаря этому врачи могут предотвращать контакты между пациентами с различными инфекционными заболеваниями.

При этом медики обязаны осмотреть каждого поступившего в больницу человека, а также назначить ему анализы и при необходимости инструментальные исследования. Только после этого специалисты принимают решение о том, чтобы перевести пациента в отделение. Поэтому если к медицинскому учреждению подъезжают сразу несколько машин скорой помощи, им приходится ждать 30–40 минут.

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