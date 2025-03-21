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В Хабаровске пенсионерка лишилась квартиры и почти 12 млн рублей из-за «экс-начальника»

В Хабаровске мошенники выманили у пенсионерки квартиру и почти 12 млн рублей
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительница Хабаровска поверила аферистам и отдала им почти 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 84-летней пострадавшей, неизвестный представился директором школы, в которой ранее работала пенсионерка. Со счета женщины кто-то якобы переводил средства на «преступные цели», и в скором времени у нее пройдет обыск.

«Чтобы не лишиться накоплений звонившие подсказали выход: немедленно переводить сбережения на «безопасный» счет», – сообщается в публикации.

Пенсионерка выполнила их требования, но позже ее убедили в том, что кто-то якобы выставил ее квартиру на продажу. Якобы чтобы уберечь недвижимость, пострадавшая самостоятельно заключила сделку.

Мошенники обещали, что после продажи злоумышленников должны были задержать, и квартира снова стала бы собственностью женщины, но в результате пенсионерка осталась без жилья и средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии сотрудницы банка спасли пенсионерку от мошенников.

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