В Бурятии сотрудницы банка спасли пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ пенсионерка едва не осталась без сбережений, поверив телефонным мошенникам, женщину остановили бдительные менеджеры банка, когда она пришла снимать деньги. Об этом сообщает УМВД по Республике Бурятия.

65-летняя женщина получила сообщение якобы от директора школы, в которой она работала. Мужчина сообщил ей о начавшейся проверке сотрудниками ФСБ, которые подозревают женщину в финансировании запрещенных организаций.

Аферисты посоветовали женщине как можно скорее отправиться в банк, снять все свои сбережения и перевести их на безопасный счет. Пенсионерка в состоянии стресса последовала этим советам.

В банке она сообщила менеджерам, что хочет снять все накопления в сумме 890 тысяч рублей, деньги ей были нужны якобы на лечение сына. Две сотрудницы банка заподозрили неладное и связались с родственниками пожилой женщины. Совместными усилиями им удалось убедить пенсионерку не отправлять свои накопления аферистам.

Ранее в Нижегородской области таксист спас пенсионерку от мошенников.