Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему стоит включать в рацион печеные яблоки

Pravda.Ru: печеные яблоки помогут вывести токсины из организма
close
Shutterstock

Россиянам стоит включать в свой рацион питания печеные яблоки, потому что они бережно воздействуют на пищеварительную систему. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это особенно полезно для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, такое блюдо будет способствовать детоксикации организма за счет пектинов, которые поглощают токсины и выводят их. Они также помогут избавиться от лишней воды и соли, что особенно полезно при гипертонии и склонности к отекам. Печеные яблоки снижают уровень «плохого» холестерина и позволяют похудеть, отметили специалисты.

«Печеные яблоки — низкокалорийный продукт, содержащий до 120 калорий в одном крупном яблоке. Благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина, они надолго сохраняют чувство сытости, не провоцируя резкого повышения уровня инсулина и приступов голода», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что печеные яблоки оказывают положительное влияние на здоровье толстого кишечника. Она отметила, что в процессе запекания яблок в них увеличивается содержание пектина — растворимой клетчатки, поддерживающей здоровье воспаленного кишечника и улучшающей его перистальтику.

Ранее ученые придумали, как замедлить потемнение яблок без химикатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами