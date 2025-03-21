Россиянам рассказали, почему стоит включать в рацион печеные яблоки

Россиянам стоит включать в свой рацион питания печеные яблоки, потому что они бережно воздействуют на пищеварительную систему. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это особенно полезно для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, такое блюдо будет способствовать детоксикации организма за счет пектинов, которые поглощают токсины и выводят их. Они также помогут избавиться от лишней воды и соли, что особенно полезно при гипертонии и склонности к отекам. Печеные яблоки снижают уровень «плохого» холестерина и позволяют похудеть, отметили специалисты.

«Печеные яблоки — низкокалорийный продукт, содержащий до 120 калорий в одном крупном яблоке. Благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина, они надолго сохраняют чувство сытости, не провоцируя резкого повышения уровня инсулина и приступов голода», — добавили в сообщении.

Врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что печеные яблоки оказывают положительное влияние на здоровье толстого кишечника. Она отметила, что в процессе запекания яблок в них увеличивается содержание пектина — растворимой клетчатки, поддерживающей здоровье воспаленного кишечника и улучшающей его перистальтику.

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