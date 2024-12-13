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Названы самые полезные продукты для здоровья кишечника

Врач Устинова посоветовала есть печеные яблоки и шампиньоны для кишечника

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Depositphotos

Печеные яблоки и шампиньоны оказывают положительное влияние на здоровье толстого кишечника, являясь самыми полезными продуктами для этого органа. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Она отметила, что в процессе запекания яблок в них увеличивается содержание пектина — растворимой клетчатки, поддерживающей здоровье воспаленного кишечника и улучшающей его перистальтику.

«Пектин способствует выведению из организма вредных веществ, улучшает работу кишечника и помогает в борьбе с запорами. К тому же печеные яблоки обладают сорбирующими свойствами и могут косвенно способствовать снижению веса», — отметила Устинова.

Шампиньоны, в свою очередь, как рассказала специалист, содержат грибную клетчатку, которая почти не усваивается желудочно-кишечным трактом и проходит по толстому кишечнику.

«Грибная клетчатка действует как сорбент, поглощая вредные вещества и выводя их из организма. Кроме того, шампиньоны практически не содержат калорий, что делает их идеальным продуктом для худеющих. В добавок к этому, в грибах отсутствуют жиры и углеводы», — подчеркнула врач.

По ее словам, шампиньоны также помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника, так как клетчатка служит питанием для бифидо- и лактобактерий.

«Таким образом, регулярное употребление этих продуктов может не только улучшить работу кишечника, но и поддержать здоровье организма в целом», — резюмировала Устинова.

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