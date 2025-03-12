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Ученые придумали, как замедлить потемнение яблок без химикатов

HR: облучение яблок фиолетовым светом предотвращает их потемнение
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Ingram Images/Global Look Press

Ученые из Сельскохозяйственного университета Шэньяна обнаружили, что облучение свежих яблок фиолетовым светом значительно замедляет их потемнение и продлевает свежесть. Результаты исследования опубликованы в журнале Horticulture Research (HR).

Команда ученых «обрабатывала» свежеразрезанные яблоки с помощью фиолетового светодиодного излучения интенсивностью 700 люкс в течение четырех дней. Затем образцы сравнили с плодами, которые просто хранились в темноте в течение аналогичного количества времени.

Результаты показали, что к четвертому дню «контрольные» яблоки значительно побурели, а обработанные светом выглядели свежими. Исследователи объяснили, что воздействие фиолетового света стимулировало накопление богатых антиоксидантами соединений и блокировало активность окислительных ферментов, вызывающих изменение цвета.

Ученые заявили, что эту технологию можно легко внедрить в пищевую промышленность, сократив количество пищевых отходов и улучшив внешний вид других часто нарезаемых фруктов, таких как груши, дыни и ананасы. Кроме того, облучение плодов фиолетовым светом позволит частично отказаться от химикатов, продлевающих срок хранения.

Ранее был создан банан, который не темнеет сразу после очистки.

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