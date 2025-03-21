В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

Россияне могут отказаться от городского телефона, чтобы сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом в интервью kp.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, отказаться можно и от радиоточки, если она есть в квартире. При этом не платить за лифт или мусоропровод у жильцов не получится, потому что это общедомовое имущество, уточнила депутат. К главному инструменту для экономии она отнесла способ сделать дом более энергоэффективным.

«Тут, конечно, в одиночку спасаться невозможно. Только всем домом. Технические решения есть. Самый дешевый способ — поставить на входе в дом регулирующую аппаратуру. Эта аппаратура будет пускать в дом только то количество тепла, которое соответствует температурным условиям на улице. И вы будете меньше платить», — отметила Разворотнева.

Исследование банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что в первые два квартала 2024 года средний чек россиян за коммунальные услуги рос, но, начиная с третьего квартала, снижался и в целом превышал 4 тыс. рублей.

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