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Члена красноярской банды экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу

Прокуратура Красноярска: участника банды Малиновского экстрадировали из Таиланда

Участника красноярской организованной преступной группировки (ОПГ) Ярослава Малиновского Захара Медникова экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу за избиение двух посетителей фитнес-клуба в Красноярске. Об этом сообщает прокуратура региона в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, в начале февраля позапрошлого года Медников вместе с соучастниками избил двух посетителей красноярского фитнес-клуба. Поскольку обвиняемый скрылся от силовиков, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу. Осенью того же года его объявили в международный розыск.

По данным краевой прокуратуры, в феврале позапрошлого года 25-летний участник банды получил сообщение от одного из «‎главарей» с просьбой приехать к фитнес-центру.

Участники нападения сняли регистрационные номера своих автомобилей и надели маски. У одного из нападавших (установлено, что их было 13) в руках находился предмет, похожий на кастет, а другой участник ОПГ орудовал ножом. Причиной конфликта, по данным ведомства, стала переписка одного из пострадавших в социальных сетях с женой приближенного к Малиновскому.

Ранее в Саранске юноши жестоко избили мужчину из-за замечания о шуме.

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