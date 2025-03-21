Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ назначили главу синодального отдела по тюремному служению

РПЦ утвердила иерея Марковского главой отдела по тюремному служению
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Иерей Кирилл Марковский утвержден в должности председателя синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению. Об этом сообщается в журнале Синода РПЦ.

С марта прошлого года Марковский занимал пост исполняющего обязанности председателя отдела. С 2017 по 2024 год он работал помощником начальника московского управления УФСИН по работе с верующими. В 2020-м занимал должность и.о. куратора тюремных храмов в Москве.

Отдел по тюремному служению занимается социальной адаптацией осужденных и подготовкой священников для тюремного служения.

В ноябре прошлого года заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что при отборе кандидатов на руководящую должность нужно учитывать их семейное положение. По его словам, если у кандидата не получилось создать собственную семью, то «под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами». Такой подход, каким бы дискриминационным он ни выглядел, применялся в европейском правовом пространстве довольно долго, сказал зампред.

Кипшидзе уточнил, что в данном случае речь не идет о том, что среди несемейных людей нет способных руководителей. По его словам, семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.

Ранее РПЦ признала клирика Лухманова лжесвященником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами