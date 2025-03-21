В РПЦ назначили главу синодального отдела по тюремному служению

Иерей Кирилл Марковский утвержден в должности председателя синодального отдела Русской православной церкви по тюремному служению. Об этом сообщается в журнале Синода РПЦ.

С марта прошлого года Марковский занимал пост исполняющего обязанности председателя отдела. С 2017 по 2024 год он работал помощником начальника московского управления УФСИН по работе с верующими. В 2020-м занимал должность и.о. куратора тюремных храмов в Москве.

Отдел по тюремному служению занимается социальной адаптацией осужденных и подготовкой священников для тюремного служения.

В ноябре прошлого года заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что при отборе кандидатов на руководящую должность нужно учитывать их семейное положение. По его словам, если у кандидата не получилось создать собственную семью, то «под вопросом оказывается и его способность руководить большими коллективами». Такой подход, каким бы дискриминационным он ни выглядел, применялся в европейском правовом пространстве довольно долго, сказал зампред.

Кипшидзе уточнил, что в данном случае речь не идет о том, что среди несемейных людей нет способных руководителей. По его словам, семейный статус должен стать нормой для руководящих должностей.

Ранее РПЦ признала клирика Лухманова лжесвященником.