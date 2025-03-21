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Индийский собаковод купил в США щенка почти за $6 млн

NYP: в США купили щенка весом 75 кг за $5,7 млн
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Индийский собаковод приобрел в США щенка по кличке Кадабомб Оками в возрасте восьми месяцев и весом 75 кг за $5,7 млн (484 млн рублей). Об этом пишет издание New York Post.

«Люблю собак, люблю заводить уникальных собак и привозить их в Индию», — поделился мужчина.

По информации NYP, Оками является помесью волка и кавказской овчарки.

«Будучи отчасти овчаркой, в душе Оками — сторожевая порода, известная своими защитными инстинктами и интеллектом, к которой никогда нельзя относиться легкомысленно», — подчеркнуло издание.

Покупатель из Индии владеет более 150 породами собак. Пятичасовой показ питомцев приносит ему свыше $11 тысяч (934 тысячи рублей). Все собаки живут на ферме.

В декабре прошлого года журнал Science Advances писал, что люди начали одомашнивать собак гораздо раньше, чем считалось ранее — около 12 тысяч лет назад. В районе, расположенном в 70 милях от города Фэрбенкс, археологи нашли кость, которая принадлежала собаке, жившей 12 тысяч лет назад, в конце ледникового периода. Анализ показал, что на ней сохранились следы белков лосося. Это свидетельствует о том, что собаки питались рыбой, которую ловили люди, так как дикие псы на нее не охотятся.

Ранее в США собака съела $4 тысячи, но почти все вернула.

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