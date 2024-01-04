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В США собака съела $4 тысячи наличными

В США собака съела $4 тысячи, но почти все вернула

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Shutterstock

В США семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил съел четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, хозяевам собаки удалось вернуть большую часть денег, серьезно запачкав руки.

«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — поделилась хозяйка пса Керри Ло.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты и рвотные массы, после чего склеивали найденные фрагменты купюр. Таким образом им удалось восстановить $3550. Остальную часть семейная пара рассматривает, как самое дорогое произведение искусства.

До этого президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский осудил хозяев корги, съевшей 1 кг щебня в шашлычном маринаде. По его словам, сытая собака никогда не стала бы есть несъедобные предметы, а корги — это интеллектуальная порода, но без воспитания даже умная собака «растет как трава».

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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