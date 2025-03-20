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В Амурской области внук трижды обокрал свою бабушку

В Амурской области внук может получить 5 лет колонии за серию краж у бабушки
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Зеи трижды обокрал свою пожилую родственницу, взрослый внук украл у бабушки украшения и деньги. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

27-летний обвиняемый совершал кражи из квартиры пенсионерки в моменты, когда ее не было дома. Сначала он похитил из шкатулки бабушки ювелирные изделия, а также вытащил из комода сбережения в рублях и валюте.

Во второй раз злоумышленник стащил пять тысяч рублей из кошелька пенсионерки. В разговоре с бабушкой молодой человек признался ей в содеянном и пообещал вернуть деньги и золото.

После третьей кражи женщина обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, за серию краж подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Краснодаре внук украл у деда 1,3 млн рублей и потратил деньги на ставки. В правоохранительные органы обратился 79-летний пенсионер, который сообщил, что с его счета пропала крупная сумма денег. К краже оказался причастен 20-летний внук потерпевшего. Молодой человек привязал банковскую карту пенсионера к своему аккаунту в букмекерском приложении и пополнил электронный кошелек.

Ранее подросток похитил деньги с работы бабушки ради онлайн-казино.

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