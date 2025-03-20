Депутат объяснил, почему Путин обязал прибывших в новые регионы иностранцев сдавать тесты на ВИЧ

Иностранцы и ранее подтверждали отсутствие ВИЧ – теперь эта норма распространяется и на новые регионы России. Так депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил указ Владимира Путина о проверке мигрантов на ВИЧ и наркотики при посещении Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Сдавать анализ на ВИЧ и наркотики принято для тех, кто въезжает в Российскую Федерацию. Почему именно для прибывших в новые регионы иностранцев? Потому что в этих регионах в связи с военными действиями могли оказаться граждане, которые еще не вступили в гражданство РФ либо находятся там незаконно. То есть они условно въехали еще на Украину, но не выехали оттуда по каким-либо причинам и не вступили в гражданство РФ или не планируют это делать. Эта мера значит, что мы приводим в соответствие требования, которые определяются ко всей территории Российской Федерации. Это теперь касается новых территорий», — сказал Леонов.

Депутат пояснил, что требование подтвердить отсутствие ВИЧ и факт употребления наркотиков не новое.

«Все, кто приезжает в Российскую Федерацию, с кем у нас соответствующий договор есть о пребывании в течении 90 дней на территории РФ без визы, они все, соответственно, это делают. Например, граждане Таджикистана так делают, Киргизии. Это их обязательства», — заключил Леонов.

20 марта президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий иностранцев, находящихся на территории новых регионов, до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2022 году.

Согласно документу, требование распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приехали в эти регионы до вступления в силу указа на срок свыше 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью, либо по работе, но не прошли соответствующее медицинское освидетельствование ранее.

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