Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Утверждены правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Правительство РФ утвердило правила выплаты ветеранам к 80-летию Победы
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Правительство РФ утвердило порядок единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выплаты, установленные ранее указом президента, предусмотрены для граждан, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Участники боевых действий Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы фронтовиков, а также бывшие малолетние узники нацистских концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие категории ветеранов, упомянутые в указе, смогут претендовать на выплату в размере 55 тысяч рублей.

Особое внимание уделено случаям, когда гражданин имеет право на получение средств по нескольким основаниям. В такой ситуации выплата осуществляется по критерию, предусматривающему наибольшую сумму. Например, если ветеран одновременно относится к труженикам тыла и участникам боевых действий, он получит 80 тысяч рублей. Если же выплата уже была назначена в меньшем размере (55 тысяч рублей), но позже подтверждено право на повышенную сумму, Социальный фонд России проведет доначисление недостающих средств после предоставления соответствующих документов.

15 марта сообщалось, что российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий.

Ранее заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами