Утверждены правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Правительство РФ утвердило порядок единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выплаты, установленные ранее указом президента, предусмотрены для граждан, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Участники боевых действий Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы фронтовиков, а также бывшие малолетние узники нацистских концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие категории ветеранов, упомянутые в указе, смогут претендовать на выплату в размере 55 тысяч рублей.

Особое внимание уделено случаям, когда гражданин имеет право на получение средств по нескольким основаниям. В такой ситуации выплата осуществляется по критерию, предусматривающему наибольшую сумму. Например, если ветеран одновременно относится к труженикам тыла и участникам боевых действий, он получит 80 тысяч рублей. Если же выплата уже была назначена в меньшем размере (55 тысяч рублей), но позже подтверждено право на повышенную сумму, Социальный фонд России проведет доначисление недостающих средств после предоставления соответствующих документов.

15 марта сообщалось, что российские пенсионеры получат три различные доплаты, включая федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы, а также индексацию социальных пенсий.

Ранее заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы.