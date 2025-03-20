На Кубани снова увеличили группировку по тушению пожара на нефтебазе

В Краснодарском крае 429 человек участвуют в тушении пожара на нефтебазе

В Кавказском районе Краснодарского края увеличили группировку, которая принимает участие в тушении пожара на местной нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По его информации, в ликвидации возгорания задействованы 429 человек и 174 единицы техники. До этого соответствующая группировка состояла из 406 человек.

«Горят — один из резервуаров, запорная арматура и нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуаров. Общая площадь — 3,75 тыс. кв. м», — добавили в оперштабе.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар.

Изначально площадь возгорания составляла 20 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.