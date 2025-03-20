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В ЦБ рассказали, могут ли магазины давать сдачу склеенными фрагментами купюр

ЦБ: магазины в России не имеют права выдавать сдачу склеенными скотчем купюрами
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Ilya Naymushin/Reuters

Центральный банк России сообщил, что магазины не имеют права выдавать клиентам купюры с существенными повреждениями. Об этом регулятор рассказал в Telegram-канале.

Согласно указанию Банка России № 3210-У, кассир обязан сдать в банк, а не использовать в качестве сдачи банкноты с такими дефектами, как: наличие посторонних надписей (более двух знаков), рисунков или печатей, крупные разрывы края (более 7 мм), склеивание скотчем, значительная утрата красочного слоя из-за потертостей или обесцвечивания.

ЦБ уточнил, что банкноты с незначительными повреждениями (загрязнения, небольшие потертости, надрывы, отверстия, оборванные углы и края, единичные посторонние надписи или пятна) являются законным платежным средством и могут свободно использоваться в расчетах.

В случае, если у гражданина имеются сильно поврежденные, но подлинные денежные знаки (банкноты или монеты), их можно бесплатно обменять на целые купюры в любом коммерческом банке.

В феврале Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной вернуть на купюры флаг России.

Ранее пенсионерка перехитрила мошенников, отдав им купюры «банка приколов».

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