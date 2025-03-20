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В Испании задержали предполагаемого джихадиста

МВД Испании: в Кордове задержан предполагаемый джихадист
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Juan Medina/Reuters

В городе Кордова на юге Испании правоохранительные органы арестовали мужчину, подозреваемого в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Испании.

В пресс-релизе МВД подчеркивается успешное сотрудничество между Гражданской гвардией Испании и марокканской службой безопасности DGST (Direction Générale de la Surveillance du Territoire), позволившее идентифицировать подозреваемого. Отмечается активная роль задержанного в распространении пропаганды ИГ в интернете, где он оказывал поддержку текущей медиа-стратегии террористической группировки.

В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены вещественные доказательства, направленные на экспертизу для дальнейшего расследования. Суд принял решение о его заключении под стражу.

На прошлой неделе испанские полицейские задержали в автономном городе Мелилье предполагаемого террориста. Отмечается, что задержанного доставили в главное управление полиции в Мелилье под усиленной охраной. Мужчину планируют самолетом отправить в Мадрид, чтобы передать в суд.

Ранее сообщалось, что террористы из «Крокуса» хотели атаковать центр Москвы.

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