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Красная площадь, «МЕГА» и синагога. Террористы из «Крокуса» хотели атаковать центр Москвы

Адвокат Власов: террористы из «Крокуса» планировали атаку на Красную площадь
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Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализоде, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) в Басманном суде Москвы, ноябрь 2024 года

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали атаки на торговый центр «МЕГА Белая Дача» и Красную площадь. Об этом рассказал адвокат одного из обвиняемых в теракте. Боевикам было приказано вступить в бой с силовиками, но они решили скрыться. 20 марта Мосгорсуд продлил арест четырем исполнителям теракта, жертвами которого стали 145 человек. 22 марта в Красногорске откроют мемориал в память о погибших.

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», также планировали атаки на торговый центр «МЕГА Белая Дача» и Красную площадь. Об этом РИА Новости сообщил адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

«Они, помимо «Крокуса», были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро «Чистые пруды», в «МЕГА Белая Дача», присматривались, фотографировали», — цитирует агентство защитника.

Кроме того, организаторы теракта приказали боевикам не покидать концертный зал и вступить в бой с правоохранителями, добавил Власов.

«Они не послушались и скрылись, кроме того, у них из-за слабых навыков обращения с оружием были заминки, фактически боезапас был истощен», — рассказал он.

По словам адвоката, террористы намеревались скрыться на территории Украины.

«Действительно, они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали там скрыться, но, скорее, из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи», — рассказал Олег Власов.

Власов также сообщил, что его подзащитный Далерджон Мирзоев был водителем и заранее знал маршрут, по которому двигались террористы. При этом обвиняемые не знали, ждал ли их кто-то на Украине на самом деле, добавил юрист.

20 марта Московский городской суд продлил арест четверым предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» до 22 мая.

Министерство юстиции США 7 марта объявило о задержании Мохаммада Шарифуллы, подозреваемого в причастности к планированию нападения. По данным минюста США, член ИГИЛ (организация запрещена в России) Шарифулла признался, что обучал исполнителей теракта обращению с оружием. Он также опознал среди задержанных в России лиц, которым давал инструкции.

Следствие завершено

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. По его словам, обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов.

Газета «Известия» со ссылкой на источник 18 марта сообщила, что всего в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» насчитывается около 700 томов. В рамках следствия проведено более 1,5 тыс. различных экспертиз.

Позднее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что большинство потерпевших отказались знакомиться с материалами дела. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы потерпевших, подтвердила, это.

«В настоящее время с делом знакомятся обвиняемые. Ориентировочно в мае 2025 года дело будет передано в прокуратуру», — поделился собеседник агентства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные боевики, открыли огонь по зрителям и работникам зала. Затем прогремела серия взрывов, начался пожар.

В результате теракта погибли 145 человек, еще 551 получил ранения. Четверо террористов были задержаны 23 марта 2024 года в Брянской области. В своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил, что непосредственные исполнители теракта пытались добраться до границы с Украиной и скрыться на ее территории.

Всего по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» были арестованы 12 человек.

22 марта состоится церемония открытия мемориала в память о жертвах трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО «Крокус». Мемориал установят напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо».

«Дата открытия — 22 марта 2025 года. Время открытия — 12:00. В церемонии примут участие представители органов власти и общественных организаций», — цитирует сообщение агентство.

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