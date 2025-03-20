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Супружеская пара из Китая родила девять дочерей, назвав их в честь мечты о сыне

SCMP: в Китае родители 9 дочерей назвали их в честь мечты о сыне
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Супружеская пара из Китая родила девять дочерей, назвав их в честь своей мечты о сыне, пишет South China Mornig Post.

Семья живет в деревне в Хуайане, провинция Цзянсу. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерями составляет 20 лет. Отец семейства, 81-летний Цзи, выбрал для всех дочерей имена, заканчивающиеся на иероглиф «ди», что означает «брат».

Старшую дочь зовут Чжаоди, что означает «ухаживающая за братом». Вторая и третья дочери — Панди и Ванди — переводятся как «с нетерпением жду брата». Остальные сестры носят имена Сянди («думающая о брате»), Лайди («брат приходит»), Инди («добро пожаловать брату») и Няньди («отсутствие брата»).

Самое необычное имя принадлежит восьмой дочери — Чоуди, что означает «ненависть к брату». Это имя отражает отчаяние родителей, которые так и не дождались сына. Младшую дочь назвали Мэнди, что переводится как «мечта о брате».

Несмотря на желание иметь сына, мать с отцом всегда любили своих дочерей и заботились о них. Сянди также поделилась, что, несмотря на бедность, отец сделал все возможное, чтобы дать детям образование.

Ранее в Китае многодетная мать забеременела в девятый раз после того, как ее муж перенес вазэктомию.

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